Bockige Beamte

Sie tragen Uniformen, doch wollen nicht spuren: Die von Spaniens Innenminister unter Aufsicht gestellte katalanische Regionalpolizei Mossos d’Esquadra wird das vom Verfassungsgericht suspendierte Unabhängigkeitsreferendum in der nordöstlichen Region am Sonntag wohl nicht ernsthaft behindern. Am Mittwoch verbreitete Polizeichef Josep Lluís Trapero nach einem eher kurzen Arbeitstreffen bei der spanischen Generalstaatsanwaltschaft seine Bedenken. Die Befolgung der Madrider Befehle in dieser »angespannten Lage«, ließ er wissen, könne »unerwünschte Folgen mit sich bringen«. Die »Sicherheit der Bürger« und die »öffentliche Ordnung« gingen vor. Bei der von Madrid angeordneten Abriegelung von Gemeindehäusern und Schulen, welche die katalanische Regierung als Wahllokale nutzen will, und der Identifizierung der dort Tätigen wollen die Beamten sehr auf »Verhältnismäßigkeit« achten. Die Ordnungshüter, die sich nur zum Schein an die Gesetze halten wollen, dürften dami...