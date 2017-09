Während die europäischen Pokalwettbewerbe gerade erst beginnen, gehen die südamerikanischen in die Endphase. Bislang wurde das Mammutprogramm der Copa Libertadores, dem wichtigsten Wettbewerb für Vereinsmannschaften Lateinamerikas, von Februar bis Ende Mai absolviert. Im zweiten Semester folgte dann die kleine Schwester, die Copa Sudamericana. Das ist seit diesem Jahr anders. Beide Wettbewerbe finden nun gleichzeitig statt, aus klimatischen Gründen von Anfang bis Ende des Jahres, also von Ende des südamerikanischen Sommers bis Ende des Frühjahrs.

In der 58. Edition der Copa Libertadores wurden bereits die Viertelfinals gekickt. River Plate aus Buenos Aires hatte in der Höhe von Cochabamba beim Club Deportivo Jorge Wilstermann mit 0:3 eine gehörige Abfuhr erhalten, woraufhin Rivers Trainer Marcelo Gallardo das Rückspiel im Stadion Monumental kurzerhand zum wichtigsten seiner Trainerlaufbahn erklärte. Die Situation erinnerte ein bisschen an die vergangene C...