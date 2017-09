Konsum unter Kontrolle

Bargeld – das sind Münzen und Banknoten. Bundesbürger haben im Schnitt 118 Euro in der Geldbörse, davon 6,70 Euro in Hartgeld. Die aus Nickel, Messing und Kupfer bestehenden Euro-Münzen haben viele Vorgänger: Zu den ersten zählten prächtige römische und griechische Exemplare aus Gold und Silber. Wie so vieles in der Weltgeschichte ist die Münze mehrmals erfunden worden. Dem antiken griechischen Geschichtsschreiber Herodot zufolge waren es die Lydier: Sie »sind unter allen, die wir kennen, die ersten, welche Münzen von Gold und Silber geprägt«. Die Flüsse Lydiens, in der heutigen Türkei, führten ein Edelmetallgemisch, Elektron genannt. Es bestand aus 80 Anteilen Gold und 20 Anteilen Silber. Daraus prägten die Lydier im 7. Jahrhundert v. u. Z. Münzen. Archäologische Hinweise belegen, dass die Chinesen gemünztes Geld mindestens 2300 v. u. Z., die Perser und Inder spätestens zu Beginn des 9. Jahrhunderts v. u. Z. kannten. Mit der Erfindung der Münze schlägt d...