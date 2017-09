Die Habgier fürchten

Als der große Folksänger Woody Guthrie vor 50 Jahren starb, gab es zwei Gedenkkonzerte. Eins im Januar 1968 in der New Yorker Carnegie Hall und ein zweites im September 1970 in der Hollywood Bowl in Los Angeles, zu dem 18.000 Interessierte strömten. Die größten Namen der USA-Folkmusik traten auf: Bob Dylan, Judy Collins, Arlo Guthrie (Sohn von Woody), Richie Havens, Pete Seeger, Joan Baez und viele mehr.

Anlässlich des 50. Todestages von Woody Guthrie am 3. Oktober fand am Montag im Berliner Pfefferberg eine Veranstaltung mit der Tochter von Woody, Nora Guthrie, und dem Musiker Hans-Eckardt Wenzel statt. Zunächst wurde eine gerade auf Bear Family veröffentlichte Box mit drei CDs von den beiden obengenannten Konzerten vorgestellt. Dann erzählte Nora Guthry zu Dias vom überaus spannenden, aber auch äußerst traurigen Leben ihres Vaters. Geboren wurde er 1912 in Okemah (Oklahoma), wo 1920 Erdöl entdeckt wurde und Zehntausende dort hinströmten – bis das Öl ver...