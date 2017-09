Der verschwindende Vermittler

Noch vor der ersten Wahlprognose lief der Demoskopie-Magier der ARD, Jörg Schönenborn, am Sonntag frei fabulierend zu Hochform auf und sprach von einer »kompetenzfreien Zone«. Das Schreckgespenst war freilich dazu gedacht, ex negativo die gemeine Vorstellung zu beschwören, »in der Politik« gehe es primär um spezifische Kompetenzen (»Wirtschaft«, »Bildung«, »humanitäre Intervention« etc. pp.), mithin um Machen-Können und Drahtziehen, um Management und Consulting.

Im rührend altmodischen Film »Norman« des in New York geborenen Israelis Joseph Cedar kann man noch einmal nachvollziehen, wie eine politische Farce abläuft. Der Originaltitel »Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer« ist einerseits schon Inhaltsangabe, andererseits ein Hinweis, dass es um etwas Exemplarisches gehen soll. Das Wort »Fixer« bezeichnet hier einen »Macher« und »Drahtzieher«; einen, der »Beziehungen« hat oder dies zumindest vorgibt. Anders gesagt, ein Schwindler, ...