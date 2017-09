Neue Fraktion des Tages: AfD

Wenn es so ist, dass eine Revolution – wie die römische Gottheit Saturn – ihre eigenen Kinder frisst, dann gilt das für Konterrevolutionen und die Reaktion nicht minder. Kaum als große Tragödie, eher als Kammerspiel zeigt sich das in der AfD-Fraktion im Bundestag, die schon schrumpft, bevor sie sich konstituieren kann. Frauke Petry ist die zweite Chefpersonalie, die ihr Heil in der Flucht sucht. Sollten sich genügend Abgeordnete anschließen, gäbe es die dritte AfD: Nach Bernd Luckes »Alfa« eine Petry-Fraktion als nächste »gemäßigte« Abspaltung.

Das ist überhaupt der ers...