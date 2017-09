Einheit gesucht

Die italienische Linke rappelt sich endlich wieder auf. Es gilt den drohenden Wahlsieg des faschistisch-rassistischen Bündnisses der Forza Italia (FI) von Expremierminister Silvio Berlusconis und der Lega Nord von Matteo Salvini bei den Parlamentswahlen im Frühjahr 2018 zu verhindern. Zumindest konnte man diesen Eindruck am Wochenende gewinnen. Redner auf einem »Fest der Einheit« in Imola in der Region Emilia Romagna und auf einer Veranstaltung der Linkspartei Sinistra Italiana (SI) in Reggio Emilia hoben dieses Ziel hervor.

Der ehemalige Bürgermeister von Mailand und Wortführer des »Fortschrittslagers«, Giuliano Pisapia, erklärte in Imola, die Linksparteien werde allein antreten, wenn der ehemalige Premierminister und Vorsitzende des regierenden Partito Democratico (PD), Matteo Renzi, der einzige Kandidat dessen Partei zu den Wahlen bleibe. Denn Matteo hatte angekündigt, bei einer fehlenden Mehrheit für den PD eine Allianz mit Berlusconi ins Auge zu fass...