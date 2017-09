Gewerkschaftsaufbau Ost

Der DGB-Vorsitzende Nordrhein-Westfalens Andreas Meyer-Lauber sprach den meisten aus der Seele: »Nach dem beschissenen Ergebnis der Bundestagswahl tut es gut, so viele solidarische Leute hier zu erleben.« Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) konnte am Dienstag rund 600 Gebäudereiniger und Unterstützer in die Essener Innenstadt mobilisieren, um vor dem »Hotel Handelshof« Dampf zu machen. Kollegen aus Baden-Württemberg riefen den »Aufstand der Unsichtbaren« aus, Bremerhavener trugen ihren Flickenteppich aus Putztüchern durch die Straßen, die mit Forderungen wie »Gleicher Lohn für alle« beschriftet waren. In Essen fand die vierte Verhandlungsrunde zum Branchentarif in der Gebäudereinigung statt. Viele Demonstranten, die hauptsächlich aus Westdeutschland angereist waren, gingen für gleiche Rechte von Beschäftigten auf die Straße. Die Gewerkschaft fordert einen Euro mehr pro Stunde und Weihnachtsgeld für alle ...