Eine Englische Woche verlangt den Fußballspielern einiges ab, geht es dabei doch nicht um das Vertilgen von English Breakfast, Sheperd’s Pie oder Apple Crumble im Schnellimbiss (wobei diese Gerichte durchaus unterstützend wirken können), sondern darum, drei Spiele in sieben Tagen zu absolvieren. Körperlich und geistig müssen Trainer und Spieler in solchen Wochen auch in der dritten Liga an ihre Grenzen gehen.

Zu sehen war das im Spiel Paderborn gegen Rostock am vergangenen Freitag. Tabellenführer Paderborn hatte am Dienstag zuvor in Magdeburg mit 0:1 die erste Saisonniederlage kassiert und Rostock war es auch gegen Underdog Zwickau nicht gelungen, den ersten Heimsieg im Ostseestadion zu feiern (1:1). Die Nerven lagen blank, so dass es zu einem recht intensiven, farbenfrohen Spiel kam. Und das obwohl (oder weil) Rostocks Trainer Pavel Dotchev jeweils um die sieben Jahre als Spieler und Trainer im schönen Paderborn verbrachte und...