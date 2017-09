Das leichte Leben

Argentinien, das ist Tango, Steak und Maradona, also Fußball. Ein feines Leben, könnte man meinen. Zumindest in den deutschen Medien wird es seit Äonen so dargestellt. Mit der Realität hat das praktisch nichts gemein. Der Tango kommt aus Uruguay respektive Paris, das argentinische Fleisch ist ungenießbar, die Nationalmannschaft zu unterstützen, gilt als unschicklich und das feine Leben in Argentinien sieht in ungefähr so aus: ein Femizid pro Tag. Lynchmorde sind die Reaktion darauf, denn eine andere Justiz gibt es häufig praktisch nicht. In Missbrauchsfällen zündet der Mob oftmals das Haus des vermeintlichen oder tatsächlichen Täters an. Auch Kommissariate und Rathäuser werden nicht verschont. Die mörderische Wut hat ihre Ursache: So sind beispielsweise in den vergangenen Jahren immer wieder Touristinnen aus aller Welt in Argentinien verschwunden. Die wieder auftauchten, waren mausetot und alle vergewaltigt worden, zum Teil von mehreren Männern.

Zu Recht ...