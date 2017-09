Einfach eine gute Lohnerhöhung

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns hat die Unternehmer nicht zur massenhaften Vernichtung von Arbeitsplätzen verleitet, selbst in jenen Regionen nicht, in denen es besonders viele schlechtbezahlte Stellen gibt. Das geht aus der Studie »Mindestlohn: Längsschnittstudie für sächsische Betriebe« hervor, die von Forschern des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) angefertigt wurde. Über die Untersuchung wurde im neuesten Böckler-Impuls, dem Informationsdienst der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, berichtet. Demnach hat die gesetzliche Gehaltsuntergrenze auch in Sachsen kaum zu Arbeitsplatzverlusten geführt. Vielmehr hätten die Unternehmer auch jene Löhne erhöht, die bereits 2015 über 8,50 Euro in der Stunde lagen.

Die IAB-Forscher haben Daten einer Befragung ausgewertet, an der etwa 1.150 sächsische Betriebe teilnahmen. In 44 Prozent von ihnen seien mit Einführung des Lohnminimums Gehälter angehoben worden; rund 16 Prozent der...