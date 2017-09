Re: Schuften im Paradies

Die Saisonarbeiter von Santorin

Abends am Mittelmeer: Die Touristen strömen in die Poolbar. Zur täglichen Rushhour muss der Barkeeper in Rekordzeit bis zu 400 Drinks mixen. Zu Stoßzeiten wuseln auf fünf Quadratmetern zehn Mitarbeiter um ihn herum. Seine Arbeitstage dauern bis zu 14 Stunden, ein Privatleben hat er nicht. Seit neun Jahren kommt er nach Santorin und hat sich vom Kofferträger zum Barmann hochgearbeitet. Mindestens acht weitere Jahre will er durchhalten, denn er träumt von einem eigenen Hotel in seiner Heimat Bulgarien. Dort sind die hart erarbeiteten Euro viermal so viel wert wie in Griechenland. Was für ein System!

