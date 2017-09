Ein Jammer, eigentlich

Am 14. September starb nach langjähriger Krebserkrankung der Drummer und zweite Sänger der legendären US-Punk-Band Hüsker Dü. Grant Hart wurde 56 Jahre alt, und man möchte meinen, dass Alex Edkins, Hayden Menzies und Chris Slorach angesichts der traurigen Nachricht ein paar dicke Tränen verdrückt haben. In den späten 80ern waren Hüsker Dü, mit tollen Alben wie »Flip Your Wig« und »Zen Arcade«, so etwas wie Götter des Gitarren-Undergrounds. Der scharf schneidende Gitarrenlärm war schließlich nur das eine, darunter gab es wundervolle melancholische (Gesangs...