Elefant aus Backstein

Die Bremer Kunsthalle hat sich eine Ausstellung geleistet, die an ihren Grundfesten rüttelt: »Der blinde Fleck. Bremen und die Kunst in der Kolonialzeit«. Das ist verdienstvoll. Ohne Kolonialismus keine Bremer Kunsthalle, könnte man verkürzt sagen. Jedenfalls keine mit einer so wertvollen Sammlung.

Die erste Frage der Kuratorin Julia Binter, Kulturanthropologin aus Österreich, war: Woher kam das Geld für Kunst? Sie startet mit einer Dokumentation der großen Bremer Kaufmanns- und Reederfamilien – Wätjen, Schütte, Meier, Schröder, Albers, Melchers, Roselius, Hachez u. a. Die wurden reich durch den Handel mit Tabak, Baumwolle, Kaffee, später auch mit Erdöl und Südfrüchten. Die meisten dieser Produkte stammten aus kolonialer Ausbeutung und wurden in Sklavenarbeit erzeugt. Kaufleute gründeten 1857 den »Norddeutschen Lloyd«, der zur zweitgrößten Reederei der Welt wurde. Über Bremerhaven wurden Hunderttausende Auswanderer in die USA verschifft. Auf der Rückfahrt...