Herrschende Klasse macht Druck

Die deutsche Kapital­lobby will keinen politischen Leerlauf und dringt auf eine schnelle Regierungsbildung. Einen Tag nach der Bundestagswahl fordern die Beauftragten der herrschenden Klasse Investitionen in die Infrastruktur zur Stärkung des Standorts. Die Unternehmen erwarteten »jetzt ein mutiges Startsignal«, erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, am Montag in Berlin.

Schweitzer forderte einen »Koalitionsvertrag für Investitionen«. Obwohl die wirtschaftliche Situation in Deutschland »erheblich besser« als vor der Wahl 2013 sei, beurteilten viel...