Leoparden im Hinterhof

In den frühen siebziger Jahren gab es eine Prostituierte, die am Kurfürstendamm wohnte – zusammen mit einem Gepard, den sie dort frühmorgens an der Leine spazieren führte. Sie wilderte ihn gewissermaßen ein. Mehr weiß ich nicht über sie. Dafür um so mehr über die britisch-österreichische Künstlerin Joy Adamson, die ungefähr zur selben Zeit in einem kenianischen Wildschutzgebiet einen Gepard auswilderte. Sie berichtete darüber in zwei Büchern: »Die gefleckte Sphinx« (1970) und »Abschied von Pippa« (1974). Das Tier hinterließ einige Nachkommen, die bereits »wild« geboren wurden.

Eine besondere Situation musste ein Gepard bewältigen, der mit den Kindern des Großwildhändlers George Munro in Kalkutta aufwuchs und dann mit drei wilden Geparden in ein Gehege des Bremer Zoos kam, den George Munro in den späten sechziger Jahren errichtet hatte. Er blieb zahm, hatte aber nun weder eine Wohnung mit Menschen, die sich ständig mit ihm beschäftigten, noch die Freiheit,...