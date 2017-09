Aggressiver gegen Teheran

Von Donald Trump werden am Dienstag scharfe und vielleicht richtungsweisende Äußerungen gegen den Iran und Nordkorea erwartet. Der US-Präsident wird dann vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sprechen und setzt damit eine Tradition seiner Vorgänger fort. Schon am heutigen Montag wird Trump sich in New York mit Benjamin Netanjahu treffen. Der israelische Regierungschef will die US-Regierung dazu drängen, das Wiener Abkommen vom 15. Juli 2015 für gescheitert zu erklären. Diese Vereinbarungen, an denen auch Russland, China, Frankreich, Deutschland und Großbritannien beteiligt sind, verpflichten Teheran, zentrale Teile seines zivilen Atomprogramms für einen jeweils definierten Zeitraum nicht weiter zu verfolgen. Im Gegenzug haben die USA und die EU einige Sanktionen außer Kraft gesetzt oder aufgehoben.

Israels Botschafter in Washington, Ron Dermer, sprach am vorigen Dienstag bei einem Empfang anlässlich des bevorstehenden jüdischen Neujahrsfestes die...