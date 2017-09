Die Wahrheit über den 6. Spieltag

Die Bayern haben das Kunststück vollbracht, gegen die derangierten Volkswagenwölfe zu Hause nur ein 2:2 zu erreichen, und das nach einer 2:0 Pausenführung. Auch wenn mit dem ehemaligen Mainz-Trainer Martin Schmidt seit kurzem ein neuer Besen kehrt, hat sich an der pomadigen Spielweise der Wolfsburger wenig geändert, weshalb dieses Ergebnis wirklich überraschend war. Vielleicht brachten sich die Münchner auch für ihr Champions-League-Spiel gegen Paris in Stellung, weshalb sich niemand mehr so richtig auf Wolfsburg fokussieren mochte, denn wer will sich schon mit einem potentiellen Absteiger beschäftigen? Auch Paris hat vor dem Treffen am nächsten Mittwoch nur ein torloses Remis geschafft, und das ist etwas wenig bei einem Dreimannsturm, der etwa 250 Millionen Euro gekostet hat (und da ist der verletzte Neymar nicht einmal eingerechnet). Dortmund nahm sich die Münchner nicht zum Vorbild, sondern demonstrierte beim 6:1 gegen Gladbach zur Freude der Fans, wie...