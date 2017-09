Kampf an zwei Fronten

George »Major« Tillery ist seit vielen Jahren als »Jailhouse Lawyer« bekannt, also als rechtskundiger Gefangener, der sich für seine eigenen und die Belange seiner Leidesngenossen einsetzt. In der im Jahr 1990 federführend von ihm mit fünf Mitgefangenen angestrengten Zivilklage »Tillery gegen Owens« ging es darum, die Verbesserung der Lebensbedingungen aller Häftlinge gegen den damaligen Leiter der Gefängnisbehörde des US-Bundesstaats Pennsylvania, David S. Owens Jr., durchzusetzen. Im Zentrum seiner Bemühungen standen damals die verfassungswidrigen Zustände im Staatsgefängnis von Pittsburgh.

Aktuell kämpft Tillery sowohl um sein Leben als auch für die Wiedererlangung seiner vor über 31 Jahren verlorenen Freiheit. Was den Kampf um sein Leben betrifft, hat er erst kürzlich erfahren, dass er nicht nur chronisch an Hepatitis C erkrankt ist, sondern dass diese Infektion bereits zu einer ...