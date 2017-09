Hatz auf Tänzerin

Das Gefängnis konnte sie nicht brechen. Als Maritza Garrido Lecca am 11. September in Lima aus der Haft entlassen wurde, bedrängten die in Scharen anwesenden Journalisten die ehemalige Tänzerin. »Willst du das Land um Verzeihung bitten, Maritza?« oder »Schämst du dich, Maritza?« schrien sie von allen Seiten und bedrängten die zierliche 52jährige.

Verhaftet wurde Garrido Lecca vor fast genau 25 Jahren. Damals herrschte in Peru ein »interner Krieg«, von den Herrschenden nur als »Zeit des Terrorismus« bezeichnet. Zwischen 1980 und 2000 bekämpften die maoistische Guerilla »Sendero Luminoso« (»Leuchtender Pfad«) sowie die guevaristische MRTA den Staat.

Am 12. September 1992 gelang den peruanischen Repressionsbehörden – mit Unterstützung von US-Geheimdiensten – ein schwerer Schlag gegen den »Leuchtenden Pfad«. Ein Spezialkommando stürmte ein Tanzstudio in einem gutbürgerlichen Stadtteil Limas. Sie nahmen den Anführer der Maoisten, Abimael Guzmán, zusammen mit d...