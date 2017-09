G 20: Erstes Urteil gegen Beamte

Bei schönstem Frühherbstwetter feierten am Sonnabend Tausende im Hamburger Schanzenviertel das traditionelle Schanzenfest, das seit 1988 »nachbarschaftlich, solidarisch, unkommerziell und unangemeldet« organisiert wird. An der Susannenstraße und der Schanzenstraße schoben sich die Menschen an Flohmarktständen, Fressbuden und Infotischen vorbei, feierten bis in die Nacht. Es war die erste große Veranstaltung im Schanzenviertel nach den »Riots« während des G-20-Gipfels Anfang Juli. Sie stand unter der Überschrift »Freiheit für alle G-20-Gefangenen«.

Für die Polizei, mit der es beim Schanzenfest vor einem Jahr noch kleinere Auseinandersetzungen gegeben hatte, war es diesmal ein ruhiger Nachmittag und Abend. Zu den offenbar von einem Teil der Lokalpresse und bürgerlichen Politikern herbeigesehnten Ausschreitungen kam es nicht. Das Hamburger Abendblatt hatte am Sonnabend versucht, das Fest in ein schlechtes Licht zu rücken. Weil die Gruppe »Roter Aufbau Hambur...