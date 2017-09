Schokomuffins mit Kokos und Mango

Das Thema der Liebe ist immer wieder gut. Es beherrscht den Film »Dan – Mitten im Leben« (USA 2007) von Peter Hedges. Die Hauptfigur Dan (Steve Carell) war schon einmal schwer verliebt in eine Frau, die er auch geheiratet hat. Drei Töchter sind aus der Beziehung hervorgegangen. Dann ist die Frau gestorben. Wenn der Film beginnt, ist das schon vier Jahre her. Man merkt an den Reaktionen seiner Mitmenschen, dass sie Dan alle wünschen, er würde mal wieder eine Frau kennen- und lieben lernen. Und siehe da, es passiert tatsächlich. Dan begegnet im Buchladen einer Frau (Juliette Binoche), die ihn begeistert. Und auch die Frau mag Dan auf den ersten und den zweiten Blick. Einziger Haken: Die neue Liebe ist schon frisch liiert. Mit wem, erfahren wir im Haus von Dans Eltern, in dem eine Familienzusammenkunft stattfindet. Auch Dans Brüder und deren Ehefrauen oder Freundinnen sind dort. Dans jüngster Bruder ist mit Marie zusammen – der Frau aus dem Buchladen.

