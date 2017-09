Lohnplus für den Prinzen

Am vergangenen Dienstag war es wieder soweit in den Niederlanden: Prinsjesdag! Wie gewohnt fuhr König Willem-Alexander mit der goldenen Kutsche der Oranier vom Paleis Noordeinde zum niederländischen Parlament in Den Haag, um im Rittersaal die Thronrede zu halten. Im Prinzip ist sie nichts anderes als das Programm der amtierenden Regierung, der Monarch darf es nur vorlesen.

Am Prinzentag erfahren die Niederländer auch, ob sie in Zukunft mehr oder weniger Geld in der Tasche haben. Es ist nämlich auch der Tag, an dem das Kabinett dem Parlament den Haushalt für das nächste Jahr zur Beratung vorlegt. In dem Entwurf zeichnet die Regierung von Mark Rutte ein rosiges Bild von der Wirtschaftslage: »Wir können feststellen, dass die Niederlande am Ende dieser Kabinettsperiode wieder stark dastehen«, stellte der Ministerpräsident am Dienstag in den Medien fest. »Das Kabinett hat dafür gesorgt, dass der übergroße Teil der Niederländer 2018 seine Kaufkraft behält oder ...