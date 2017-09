Glaskugelbefrager des Tages: Demoskopen

Es geht um die Wurst, und das scheint ihnen aufgegangen zu sein. Dass Angela Merkel wieder Bundeskanzlerin und Martin Schulz ihr Vize wird, ist klar wie Kloßbrühe. Doch wenn es um die drittplazierte Partei bei der Bundestagswahl geht, zucken die Demoskopen mit den Schultern und bedienen sich – in ihrer Branche nicht untypisch – einer angelsächsischen Floskel: »Too close to call«. Keine Festlegung also. Hätten sie das schon bei den letzten Landtagswahlen, der »Brexit«-Abstimmung oder der US-Wahl so gehandhabt, peinlicher Reputationsverlust wäre ihnen erspart geblieben. ...