Kreative Konkurrenten

Seit doch mal ein bisschen kreativer. Das ist die Schlüsselaussage der von der britischen Premierministerin Theresa May am Freitag nachmittag in Florenz gehaltenen Rede. Adressiert war sie an die EU-Kommission und deren Verhandlungsführer, Michel Barnier.

Mit dem Begriff »Kreativität« beschrieb May die Versuche, den »Brexit« so aussehen zu lassen, als hätte es ihn (fast) nicht gegeben. Um das zu erreichen, hatte die Premierministerin Geschenke im Gepäck. Großbritannien würde auch nach dem offiziellen Austritt im Jahr 2019 weiter in den EU-Haushalt einzahlen. Dabei geht es um mindestens 20 Milliarden Pfund. Und EU-Bürger sollen bleiben dürfen. Für eine Übergangsperiode will sich Großbritannien den Regeln aus Brüssel unterwerfen. Im Gegenzug soll die Europäische Union einen »maßgeschneiderten« Deal mit Großbritannien aushandeln, welcher den Verbleib Londons im gemeinsamen Markt vorsieht. Das ist der Wun...