Erdogan ließ wieder prügeln

Erneut haben türkische Sicherheitsleute in den USA zugeschlagen. Leibwächter des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben bei dessen New-York-Besuch anlässlich der UN-Vollversammlung Demonstranten verprügelt. Während einer Rede Erdogans in einem Hotel am Time Square am Donnerstag rief der US-Amerikaner Lucas Chapman: »Terrorist, raus aus meinem Land«. Der Mann ist ein ehemaliger Freiwilliger aus den Reihen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG in Syrien, der gegen den »Islamischen Staat« (IS) gekämpft hatte.

Erdogans Bodyguards griffen ihn und einen Besucher der Veranstaltung daraufhin an, wie in einem vom offiziellen US-Auslandssender Voice of America verbreiteten Artikel-Länge: 2291 Zeichen

Ab 0 Uhr sind Teile der Ausgabe von morgen auch für Nicht-Abonnenten lesbar.

Zum Aufrufen dieser Seite ist ein Online abo erforderlich

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Hilfe und Informationen

Abo abschließen

Welche Vorteile bietet ein Online abo?

Zugriff auf das Archiv seit 1997, alle Artikel und Recherchewerkzeuge.

E-Mail -Abo im Text-, HTML - oder E-Pub -Format.

-Abo im Text-, - oder -Format. Zugriff auf Seiten im PDF -Format.

-Format. Verwalten eigener Lesezeichen.

Zur aktuellen Ausgabe