Pjöngjang weist Trumps Drohungen zurück

Nach der Kriegshetze des US-Präsidenten Donald Trump gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat Pjöngjang in Erwägung gezogen, eine Wasserstoffbombe über dem Pazifik zu testen. Der Außenminister der DVRK, Ri Yong Ho, sagte laut südkoreanischer Nachrichtenagentur Yonhap in New York, der nächste Atomtest Nordkoreas könne die bisher »stärkste Explosion einer Wasserstoffbombe« im Pazifischen Ozean sein. Er wisse aber nicht, wie der Befehl Pjöngjangs lauten wird, wurde Ri zitiert. Im Pazifik unterhalten die USA Militärstützpunkte, unter anderem auf Guam.

Staatschef Kim Jong Un erklärte am Freitag bezogen auf Trump un...