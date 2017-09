Die Wahrheit über den 5. Spieltag

Die Hamburger wollten es unbedingt wissen. Mit allen ihnen zur Verfügung stehenden unfairen Mitteln, mit einem ungeheuren Laufpensum und mit hohen Bällen versuchten sie, die Dortmunder in Bedrängnis zu bringen. Immerhin stellten sie sich nicht in der Hoffnung auf einen Punkt vor den eigenen Sechzehner. Und indem sie, wie der Moderator ständig betonte, »mutig« nach vorne spielten, schien es so, als wollten sie tatsächlich gewinnen. Ein zweifellos ehrgeiziges Unterfangen, das den Dortmundern nicht etwa in die Karten spielte, sondern sie erstaunlicherweise dazu zwang, sich der unattraktiven Spielweise anzupassen. Auch sie schlugen lange Bälle, die regelmäßig beim Gegner landeten. Immerhin öffnete der ...