Ab welcher Höhe wird es Licht?

Komponisten werden nur selten entführt. Doch 1967 verschleppte der südkoreanische Geheimdienst Yun Isang, der in Westberlin lebte und arbeitete, in sein Heimatland und ließ ihn dort vor Gericht stellen. Sein Verbrechen bestand darin, in den Nordteil des Landes gereist zu sein; deshalb galt er als kommunistischer Agent. Mit ihm zusammen wurden 16 andere Südkoreaner in der BRD gefangen, nach Seoul verbracht, gefoltert und verurteilt.

Yun Isang hatte das Glück, dass er zum Zeitpunkt der Entführung bereits in der Musikwelt etabliert war. Nicht nur berühmte Musiker wie Igor Strawinsky oder Luigi Dallapiccola forderten seine Freilassung, sondern sehr bald auch die westdeutsche Politik. Der politische Druck war groß genug, dass der Komponist – zunächst zu lebenslanger Haft verurteilt – 1969 nach Berlin zurückkehren konnte.

In seiner Wahlheimat wurde Yun nun mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen gewürdigt. Das aus den Berliner Festwochen hervorgegangene Musi...