Für die Fed ist die Krise vorbei

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat ihren Leitzins erwartungsgemäß unverändert gelassen. Der Leitzins bewege sich weiterhin in einem Zielkorridor von ein bis 1,25 Prozent, teilte die Fed nach der Sitzung ihres Offenmarktausschusses am Mittwoch in Washington mit. Die Entscheidung sei unter den Mitgliedern des Gremiums einstimmig gefallen. Sie hatten den Zins zuletzt im Juni leicht erhöht. Die Bank werde an ihrem Kurs festhalten, die US-Wirtschaft rechtfertige weitere »graduelle Zinserhöhungen«, sagte Notenbankchefin Janet Yellen.

Die Fed gab außerdem bekannt, ab Oktober ihr Programm der Anleihekäufe langsam abzubauen. Anleihen im Wert ...