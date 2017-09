Enklave im Visier

Südafrika wird in Kürze rund 1.000 Soldaten, Polizisten und zivile Experten nach Lesotho schicken, um die angespannte Lage in der Enklave zu stabilisieren. Am Wochenende waren die Mitgliedsstaaten der »Entwicklungsgemeinschaft südliches Afrika« (SADC) laut Nachrichtenportal News 24 zu einer Sondersitzung in Pretoria zusammengekommen. Dem Wirtschaftsbund gehören neben Südafrika und Lesotho unter anderem auch Namibia, Tansania und Simbabwe an. Das Bündnis habe festgestellt, dass eine »dringende Notwendigkeit« besteht, dem kleinen Staat »bei der Wiederherstellung von Gesetz und Ordnung zu helfen«, hieß es. »Über Lesotho hängt eine dunkle Wolke«, sagte Nosiviwe Mapisa-Nqakula, Verteidigungsministerin Südafrikas, am Freitag. Das Korps werde mutmaßlich am 1. November in dem Königreich eintreffen.

Am 5. September hatten zwei Offiziere der lesothischen Armee Oberbefehlshaber und Drei-Sterne-General Khoantle Motsomotso in seinem Büro in der Hauptstadt Maseru ersch...