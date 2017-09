Heimspiel für Wagenknecht

Besonders viele junge Menschen waren nicht da, als Sahra Wagenknecht am Mittwoch für einen Wahlkampfauftritt nach Berlin-Hohenschönhausen kam. Der Stadtteil ist traditionell eine Hochburg der Linkspartei. Im mittlerweile mit Lichtenberg zum Großbezirk fusionierten Berliner Nordosten gewann deren Abgeordnete Gesine Lötzsch auch bei der Bundestagswahl 2013 erneut ein Direktmandat. Heimspiel also für die Spitzenkandidatin. Ein großer Teil der knapp 300 Frauen und Männer, die ihr zuhören wollten, war jenseits der 50, was möglicherweise auch an der Zeit lag: 14 Uhr, und das an einem Werktag.

Ein Sechstel der Rentner in Deutschland müsse derzeit in Armut leben, sagte Wagenknecht. Es brauche eine starke Linksfraktion im nächsten Parlament, damit sich die Regierung »Sauereien wie die Rente mit 70 nicht traut«. Das Publikum jubelte. Es sei absurd, dass Union und SPD auf ihren Plakaten mit linken Thesen und beispielsweise »für gute Löhne und gute Arbeit« werben. Ge...