Das unbeugsame Dorf im Vinschgau

Der Südtiroler Ort Mals: Bauernhöfe, Dorfkern, Landschaft. Aber unter der Oberfläche gärt es. Vor drei Jahren entschieden die Malser in einer Volksabstimmung, eine Landwirtschaft ohne Pestizide anzustreben. Seit der Volksabstimmung stehen sich zwei Lager gegenüber.

Arte, 19.40

Tabu Tempolimit

Deutschland ist der einzige westliche Industriestaat mit einem gut ausgebauten Straßennetz, der eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf Autobahnen für überflüssig hält. Der Film vergleicht die Situation in Deutschland mit der ganz anderen in Österreich und der Schweiz, wo eben höchstens 130 bzw. 120 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. In beiden Ländern herrs...