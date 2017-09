Imitierte Kunst

Sind Automaten heute dazu in der Lage, kreative Leistungen zu vollbringen? Können wir davon ausgehen, dass Galerien und Museen, bald die Werke von Computern einkaufen werden? Und wird die Kunstgeschichte demnächst ein Kapitel aufschlagen, das davon handelt, wie künstliche Intelligenzen die alten Meister, die Maler der Klassischen Moderne und die Künstler des Sozialistischen Realismus vom Sockel stoßen?

Fragen wie diese finden zunehmende Beachtung. Zumindest in jenen Kreisen, die ein berufsmäßiges Interesse am Feld der Maschinenintelligenz haben und an entsprechenden Spekulationen Gefallen finden. So heißt es, Facebook habe in Zusammenarbeit mit dem Art and Artificial Intelligence Laboratory der Rutgers University in New Jersey (USA) bewiesen, dass die Vision von einer im künstlerischen künstlichen Intelligenz keine Science-Fiction mehr sei. Eine entsprechende Studie ist am 30. Juni 2017 in der Technology Review, dem Magazin des Massachusetts Institute of ...