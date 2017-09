Den Kartoffelbrei kneten

Zuckend zieht Maria (Alexandra Borbély) ihren Fuß zurück. Die Sonne hatte sich bewegt, der Schatten des Hauses mit ihr, Marias Fußspitze war ins Licht geraten. Die leichenblasse junge Frau steht lieber im Schatten, bleibt lieber im Verborgenen, ist gern allein. In der Kantine weicht sie den Kollegen aus, die sie heranwinken wollen. Auf ihrem Teller separiert sie die Erbsen von den Kartoffeln. Ihre Fischstäbchen reiht sie auf wie der Offizier seine Rekruten. Maria ist eine verschrobene Pedantin. Beruf: Qualitätskontrolleurin in einer Schlachterei. Ungerührt misst sie den Fettanteil am Rinderspeck. Zwei Millimeter zuviel, zweite Wahl.

Ihr Arbeitsplatz ist ein Ort der maximalen Entfremdung. In rhythmischen Bildern ahmt die ungarische Regisseurin Ildikó Enyedi das regelmäßige Stampfen einer Maschine nach. Eine Kuh schiebt ihren Kopf durch die Fixiervorrichtung, sieht noch einmal mit treuen Augen in die Kamera, ein dumpfes Geräusch, Schnitt. Ihr Kopf wird mit ...