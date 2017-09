Stahlfusion gefährdet Tausende Jobs

Der deutsche Stahlgigant Thyssen-Krupp will den britisch-niederländische Konkurrenten Tata Steel Europe heiraten. Das teilte der Konzern am Mittwoch auf seiner Homepage mit: »Wir wollen ein neues Unternehmen gründen, an dem Thyssen-Krupp und Tata zu gleichen Teilen beteiligt sind.« Die Gewerkschaften warnen vor dem Verlust von mehreren Tausend Arbeitsplätzen und haben für Freitag eine erste Demonstration in Bochum angekündigt.

»Weil alle Wettbewerber das so machen«, erklärt Thyssen-Krupp-Chef Heinrich Hiesinger in einem Videoclip auf der Firmenseite die Notwendigkeit einer sogenannten Restrukturierung. Tata Steel Europe sei dafür der ideale Partner. Das Joint Venture mit Tata Steel sichere »langfristig Zehntausende Arbeitsplätze im Stahl«. Interessant in bezug auf den Brexit: Der Hauptsitz der neuen Firma wird Amsterdam sein und nicht etwa London, wo Tata Steel beheimatet ist.

Es ist ein beliebtes Spiel der Wirtschaftskapitäne bei Fusionen, die fast immer...