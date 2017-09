Restriktive Flüchtlingspolitik in Brandenburg

Der Flüchtlingsrat Brandenburg forderte am Dienstag abend in einer Presseerklärung die Abschaffung der Isolation von Asylsuchenden:

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) möchte zukünftig Schutzsuchende bis zu zwei Jahre in der Erstaufnahmeeinrichtung festhalten, wo sie grundsätzlich erschwerten Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsstrukturen im Land haben. Brandenburg wäre damit eines der ersten Bundesländer, das die restriktive Bundespolitik umsetzt. Ziel ist offensichtlich die möglichst reibungslose Abschiebung von Flüchtlingen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Rückendeckung erhält Schröter für seine diskriminierende Isolationspolitik durch Landräte und Oberbürgermeister, wie nach einer Beratung mit diesen in Potsdam am Montag bekannt wurde.

Möglich wird der Vorstoß des Innenministers durch das »Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht«, das im Juli 2017 in Kraft getreten ist. Allerdings räumt das Gesetz den Ländern ein, ...