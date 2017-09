Pflege plötzlich Thema

Wochenlang ging es im Bundestagswahlkampf fast ausschließlich um AfD-Themen: was die ganzen Flüchtlinge hier sollen, wann sie endlich abgeschoben werden, wie die Polizei am besten aufgerüstet wird und weiteres reaktionäres Zeug. Doch in den letzten Wahlkampftagen drängt plötzlich ein Thema in den Vordergrund, das für das Leben der Menschen tatsächlich relevant ist: die Überlastung des Pflegepersonals. Auf einmal fordert nicht nur Die Linke 100.000 Pflegekräfte mehr. Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz – lange auf der verzweifelten Suche nach einem Wahlkampfthema, das zieht – kündigte diese Woche in der ARD einen »kompletten Neustart in der Pflege« an. Mehr Personal, mehr Plätze für Demenzkranke, 30 Prozent mehr Geld für Pflegekräfte will er in den ersten 100 Tagen seiner Kanzlerschaft erreichen. Und auch die Grünen äußern sich hastig mit der Forderung nach einem Sofortprogramm zur Schaffung von 25.000 Pflegestellen.

Was ist gesch...