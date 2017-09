Bauernverband: Tierwohl kostet

Seine Organisation habe das Ziel, »einen Weg für eine gesellschaftlich und politisch akzeptierte Nutztierhaltung zu finden«. Das betonte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, am Mittwoch auf einer Konferenz in Osnabrück. Zugleich müsse aber »den Bauernfamilien eine unternehmerische Perspektive in offenen Agrarmärkten ermöglicht« werden, forderte er in Anspielung auf den Preisdruck, dem Tierhalter ausgesetzt sind.

»Bremsklötze« für eine Verbesserung der Haltungsbedingungen seien häufig »Politik und Behördenpraxis in Bund und Ländern im Umwelt-, Bau- und Tierschutzrecht«, meinte Rukwied. Deshalb müssten bundesweit geltende einheitliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Bauern langfristig Planungssicherheit gäben und diejenigen begünstigen, die in verbesserte Haltungsbedingungen, etwa durch Stallumbauten und Neubau, investierten.

Bislang gibt es eine vom Bundeslandwirtschaftsministerium initiierte und koordinierte, au...