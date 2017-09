Gegen die Basis

Laurent Berger ist mit seinen 48 Jahren der junge Chef einer alten Gewerkschaft. Seine Organisation, die Confédération française démocratique du travail (CFDT), wird in zwei Jahren ihren 100. Gründungstag feiern. In diesem Jahr ist die CFDT mit ihren rund 870.000 Mitgliedern zur größten Arbeitervertretung im privatwirtschaftlichen Bereich aufgestiegen und hat damit die Confédération générale du travail (CGT) hinter sich gelassen, die mit rund 700.000 Mitgliedern nur noch im öffentlichen Dienst die größte französische Gewerkschaft bleibt. In einem sich als »laizistische Republik« verstehenden Land ist das eine auf den ersten Blick erstaunliche Entwicklung. Zu verstehen ist sie an der Person Bergers.

Die 1919 als »christliche Arbeiterbewegung« gegründete CFTC, aus der die CFDT hervorging, wandelte sich im Lauf der Jahrzehnte, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Konkurrenz zur kommunistischen CGT, zu einer Gewerkschaft, die den kirchlichen Einflu...