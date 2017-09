NATO diskreditiert Nuklearwaffenverbot

Ohne die Atommächte haben Dutzende Staaten mit der Unterzeichnung eines UN-Vertrags zum weltweiten Verbot von Atomwaffen begonnen. Am Mittwoch in New York wurden die ersten Unterschriften unter die Vereinbarung gesetzt, auf die sich im Juli 122 von 193 Mitgliedsländern der Vereinten Nationen verständigt hatten. Das völkerrechtlich verbindliche Dokument tritt in Kraft, wenn 50 Staaten den Vertrag unterzeichnet haben. »Die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki erinnern uns an die verheerenden Konsequenzen des Einsatzes von Atomwaffen«, sagte UN-Generalsekretär António Guterres bei Eröffnung der Zeremonie und sprach von ...