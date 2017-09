Naziglockenjägerin des Tages: Landeskirche Hannover

Das Bürgertum überfiel ja schon immer das Zittern, wenn die Ungeheuer, die es selbst heranzüchtet, an ihren Ketten zerren. Der bevorstehende Einzug der AfD in den Bundestag löst bei vielen offenbar einen Waschzwang aus. Jede Gelegenheit wird genutzt, um hinauszuposaunen: Mit diesen Leuten haben wir nichts zu tun! Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers nötigte jetzt gar Küster, Kantoren und Pastoren all ihrer 1.262 Gemeinden, in die Kirchtürme zu steigen, um nach Glocken mit Nazisymbolen zu fahnden. Der Anlass: Bundesweit war kürzlich eine Debatte über ei...