Gezielte Tabubrüche bisher ohne Konsequenzen

Wenige Tage vor der Bundestagswahl am kommenden Sonntag fallen beim Spitzenpersonal der AfD die letzten Hemmungen. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der AfD-Spitzenkandidat und Brandenburger Fraktionschef der Partei Alexander Gauland bereits am 2. September beim »Kyffhäuser-Treffen« der AfD in Thüringen dafür geworben hatte, wieder stolz auf »die Leistungen deutscher Soldaten« im Ersten und Zweiten Weltkrieg sein zu dürfen. Schließlich habe kein anderes Volk »so deutlich mit einer falschen Vergangenheit aufgeräumt wie das deutsche«, behauptete er. »Man muss uns diese zwölf Jahre jetzt nicht mehr vorhalten«, erklärte Gaula...