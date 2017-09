Entlastung dringend notwendig

Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag mit Streiks und Ak­tio­nen im ganzen Bundesgebiet auf den dramatischen Personalmangel in den Krankenhäusern hingewiesen. In Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Berlin beteiligten sich Hunderte Beschäftigte an Warnstreiks. Damit will Verdi erreichen, dass die Klinikbetreiber über Tarifverträge zur Entlastung verhandeln. Zugleich erhöht die Gewerkschaft mit weiteren Aktionen den Druck für die kommende Bundesregierung, per Gesetz verbindliche Personalvorgaben für alle Bereiche der Pflege festzuschreiben. Sie geht aktuell von etwa 70.000 Stellen aus, die hier fehlen. Insgesamt haben nach einer Verdi-Befragung aus dem Mai 2016 Pflegekräfte 35,7 Millionen Überstunden angehäuft.

An der Berliner Charité, wo die Gewerkschaft 2015 erstmals einen Tarifvertrag für mehr Personal erkämpfte, läuft der am Montag begonnene Ausstand weiter. Anders als vor zwei Jahren weigert sich das Manageme...