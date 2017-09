In Grund und Boden

Fragwürdige Entscheidungen bot das vergangene Fußballwochenende in rauhen Mengen, vom ungeahndeten rüden Einsteigen des Wolfsburger Keepers Koen Casteels gegen den Stuttgarter Christian Gentner bis zur übereifrigen Videoschiedsrichterei in Dortmund, wo nun ein Wiederholungsspiel droht.

Der unsportlichste Geselle des Spieltags treibt jedoch in der fußballerischen Drittklassigkeit sein Unwesen. Sören Eismann heißt der Halunke, und steht beim FC Carl Zeiss Jena in Lohn und Brot. 57 Minuten waren am Sonnabend im Heimspiel gegen den SV Meppen absolviert, die Tabellenletzten aus Thüringen lagen 0:2 zurück, ihre nächste Pleite schien unausweichlich, als Jenas Julian Günther-Schmidt sich am Boden krümmte. Der SV Meppen befand sich in Ballbesitz, und Nico Granatowski signali...