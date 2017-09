IG Metall ruft nicht zur Revolution

Gemessen am Gezeter der Unternehmer müssten die Tarifkommissionen der IG Metall gerade die Revolution ausgerufen haben. Die in der vergangenen Woche beschlossenen Empfehlungen zur Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie seien »absurd hoch« und eine »äußerst schwere Hypothek« für die im November beginnenden Verhandlungen, schimpfte Südwestmetall-Chef Stefan Wolf. Dabei sind die Positionen – die noch zweimal beim IG-Metall-Vorstand und einmal in den regionalen Tarifkommissionen zur Diskussion stehen – alles andere als radikal.

In einem »Korridor von um die sechs Prozent« sollen die Löhne und Gehälter im nächsten Jahr steigen. Begründet wird das mit dem üblichen Dreiklang aus mittelfristiger Produktivitätsentwicklung, Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank und einer Umverteilungskomponente. Die ersten beiden Bestandteile, die den sogenannten verteilungsneutralen Spielraum ausmachen, schätzt die IG Metall auf zwischen 3,0 und 3,5 Prozent. Der ...