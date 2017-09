Bruderstreit geschlichtet

Die islamische Befreiungsbewegung Hamas will in absehbarer Zeit Wahlen in Gaza abhalten. Das teilte die Organisation am Sonntag in einer knappen Erklärung auf ihrer Homepage mit. Es wäre das erste Mal seit elf Jahren, dass die Bewohner von Gaza bestimmen dürfen, wer sie regieren soll. Seinerzeit gewann die Hamas die Wahl und hat die Macht bis heute nicht mehr hergegeben.

Hamas erklärt sich in dem State­ment zudem dazu bereit, in einen Dialog mit der verfeindeten Al-Fatah von Palästina-Präsident Mahmud Abbas zu treten, um zu einer vereinigten Regierung für die von Israel besetzte Westbank und den Gazastreifen zu kommen. Seit der Wahl von 2006 sind die beiden Organisationen in eine immer wieder blutige Fehde verstrickt. Der Dialog soll auf der Basis des Kairoer Abkommens von 2011 erfolgen. Damals schlossen beiden Seiten unter Vermittlung der ägyptischen Regierung schon einmal einen »Versöhnungsvertrag«, der allerdings nicht fruchtete.

Auch jetzt hat Ägypten...