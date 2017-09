Jagd auf die Rote Flora

Wer es vorher nicht kannte, glaubt spätestens seit dem G-20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg zu wissen, dass das Schanzenviertel ein linkes Quartier ist, in dem schwarzgekleidete Autonome den Ton angeben. Ein groteskes Zerrbild, denn tatsächlich ist das Viertel ein Musterbeispiel für Gentrifizierung, also für die Verdrängung einkommensschwacher Mieter. Hier prägen längst smarte Hipster, schicke Geschäfte und gehobene Gastronomie das Bild. Das autonome Zentrum Rote Flora ist da eher so etwas wie ein »gallisches Dorf«, Reservat eines Teils der linken Szene der Stadt.

Hamburgs bürgerlichen Parteien und der Lokalpresse reicht aber nicht, dass die Linke in der Schanze wie auch anderswo auf dem Rückzug ist. Wie in Berlin, Frankfurt am Main oder München werden die Ausschreitungen während des Gipfels genutzt, um die letzten Freiräume für selbstverwaltetes linkes Leben anzugreifen. Am Wochenende forcierte die Hamburger CDU die Hetzjagd auf die Rote Flora. André Trepo...