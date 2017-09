Gesellschaftstheorie

Als die »Evolution« der kleinbürgerlichen BRD-Mobilität im Jahre 1964 über das Fahrrad hinaus war, notierte Theodor W. Adorno, eine »Theorie der Gesellschaft« könne schlecht davon »absehen«, »dass tatsächlich heute das Los der Arbeiter sich gegenüber ihrem Los in den klassischen Analysen von Marx und Engels geändert hat, dass also, ganz schlicht gesagt, die Proletarier heute wirklich mehr zu verlieren haben als ihre Ketten, nämlich im allgemeinen also doch ihr Kleinauto oder ihr Motorrad – wobei ich dahingestellt lasse, ob diese Autos und Motorräder nicht eine sublimiertere Form von Ketten sind –, darüber ist jedenfalls kein Zweifel«. Ich fragte mich bei der Lektüre: Waren die wirklichen Ketten etwa auch schon »sublimiertes« Zeug? Mit einem historischen Blick auf die Arbeit beantwortet: Ja, denn die Glieder, aus der eine Kette besteht, sind meist aus Eisen, und das will erst einmal aus Bergwerken hochgeholt, geschmolzen und geschmiedet sein, ebenso wie di...