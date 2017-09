Noch zehn Minuten blieben mir bis zur Audienz mit Solórzano y Salazar de Teresa im 20. Stock. Ich stieg erneut in den Fahrstuhl ein, ließ den zweiten, dann gar den fünften Stock hinter mir, immer höher nach oben trug mich der Fahrstuhl, in Höhen, die ich ohne dieses Billett niemals zu beschreiten gewagt hätte. Der Fahrstuhl hielt in jedem Stockwerk. Ab dem fünften Stock stiegen nur noch Beamte der Behörde zu. Die Beamten, deren Haut einen satten indianischen Rot-Ton hatte, waren spätestens beim zwölften Stock aus dem Fahrstuhl verschwunden. Nach und nach siebte es auch die helleren Dunkelhäutigen aus. Bei den Beamten der höchsten Etagen war das Rot gänzlich einer fahlen, feierlichen Blässe gewichen.

Mit einem kurzen Nachschaukeln hielt der Aufzug im 20. Stock. Summend schob sich die Fahrstuhltür auf und gab den Blick auf die oberste Etage frei. Ich war der letzte Fahrgast. Während die Fahrstuhlführerin mit einer Mischung aus Zweifel und Ehrfurcht jede mei...